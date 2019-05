Meghan et Harry: le premier grand rendez-vous de Archie Harrison s’annonce !

Le prince Harry et Meghan ont accueilli leur fils, Archie Harrison, lundi 6 mai, à Londres. Pendant que, le duc et la duchesse de Sussex s’adaptent encore à leur nouveau rôle de parents, la famille royale britannique se prépare pour son baptême… qui s’annonce incroyable !

Le 6 mai 2019, à 5h26 du matin, est né le royal enfant : un petit garçon, le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry, le jeune couple royal qui s’est marié en mai 2018 devant plus de 50 millions de téléspectateurs. Un nouvel arrière-petit-fils pour la reine Elisabeth II, et un deuxième cousin pour George, Charlotte et Louis, les enfants de Kate Middleton et du prince William, après la naissance du garçon de leur tante Pippa Middleton en octobre 2018.

Quand baptisera-t-on Archie ?

Si l’on se base sur la tradition, les bébés royaux sont généralement baptisés entre trois et quatre mois. six mois. Les cousines d’Archie, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont été baptisées à l’âge de deux mois. Les princes George et Harry ont tous deux été baptisés à trois mois. Avec cette information à l’esprit, cela ferait de juillet l’occasion la plus probable pour le baptême royal.

L’expert royal Richard Fitzwilliam a déclaré à Fabulous Digital: «Les membres de la famille royale tendent à avoir le baptême deux ou trois mois après la naissance. “Il sera certainement certain qu’Archie ne sera pas imité par la princesse Eugénie et qu’il s’agisse d’un baptême public unique en son genre pour un royal”, a-t-il ajouté.

Où aura lieu le baptême d’Archie Harrison ?

Harry et Meghan choisiront probablement de faire baptiser leur petit garçon à la chapelle St George à Windsor. Le lieu occupe une place particulière dans leur cœur. C’est ici qu’ils se sont mariés en mai 2018, mais c’est également entre ces murs que le baptême de Harry a eu lieu. En plus, c’est à deux pas de leur nouvelle maison.