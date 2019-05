Malawi: le président Peter Mutharika réélu avec une très faible avance

La commission électorale du Malawi a publié les résultats de l’élection présidentielle du 21 mai, montrant que le président en exercice, Peter Mutharika, avait gagné de peu.

Alors que M. Mutharika du Parti démocrate progressiste gagnait 38,57%, il était suivi de près par Lazarus Chakwera du Parti du Congrès du Malawi qui obtenait 35,41% des voix. Une ventilation des chiffres montre que M. Mutharika a gagné par 158 969 voix. Des électeurs de ce pays d’Afrique australe ont voté mardi et dimanche pour un président et un parlement dans une course meurtrière entre Mutharika et deux anciens alliés, Lazarus Chakwera et le vice-président Saulos Chilima, les résultats étant attendus ce week-end. Samedi 25 mai, un tribunal a toutefois accordé à l’opposition une injonction après que la commission électorale (MEC) eut reçu 147 cas d’irrégularités, y compris des feuilles de résultats contenant des sections effacées ou modifiées au moyen d’un liquide correcteur.

Des informations faisant état d’altération ont déclenché des manifestations dans certaines places fortes de l’opposition. Le tribunal a levé l’injonction de lundi et la commission électorale a confirmé l’étroite victoire de Mutharika. « Je déclare par la présente Arthur Mutharika vainqueur de l’élection présidentielle du 21 mai », a annoncé la présidente de la MEC, Jane Ansah. Chakwera, du Parti du Congrès du Malawi (opposition), a recueilli 35,41% des suffrages, tandis que le vice-président Chilima a remporté 20,24%, a annoncé l’organe électoral. L’ancien professeur de droit Mutharika, âgé de 78 ans, est arrivé au pouvoir en 2014 et on lui attribue l’amélioration des infrastructures et la réduction de l’inflation. Il a récemment été accusé de corruption et de favoriser les régions rurales où son soutien est le plus fort.

Le Malawi a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1964 et, après une période initiale de stabilité économique et sociale, alimentée en partie par les ventes de tabac et de thé, a vu la dette publique s’élever et la pauvreté s’accroître au fur et à mesure que sa dépendance envers les donateurs étrangers augmentait. « Nous avons toujours su que nous allions gagner à cause du développement qu’a connu le président Mutharika au cours des cinq dernières années », a déclaré Nicolus Dausi, membre du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir et ancien ministre. « Nous avons un autre mandat pour cinq années de développement, de paix et de stabilité », a-t-il ajouté.