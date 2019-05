Libye – Tripoli: la Jordanie intervient dans les combats aux côtés de Haftar (Photos)

La Jordanie est intervenue dans les combats en cours dans la banlieue de Tripoli, en fournissant aux forces de Khalifa Haftar un nombre inconnu de puissants véhicules blindés 8 × 8 KADDB Al-Mared.

La livraison des véhicules blindés est un autre coup de pouce pour les forces de Haftar venant d’un pays étranger qui a renforcé son offensive contre Tripoli, où résident environ 3 millions de libyens. Avant la Jordanie, l’allié et principal soutien de Haftar, les Émirats arabes unis, ont fourni à la LNA des véhicules blindés Nimr, dont beaucoup ont été détruits ou saisis par les forces sous le commandement du gouvernement de l’Accord national (GNA).

Les Émirats arabes unis, sans parler des fonds fournis par l’Arabie saoudite et de toutes les formes de soutien de la France, violent avec la Jordanie l’embargo sur les armes imposé par l’ONU en livrant du matériel militaire, des véhicules et des armes, à un « corps illégitime en train de lutter contre le GNA soutenu par l’ONU et de bombarder des civils à Tripoli », selon plusieurs responsables libyens.

Qu’est-ce que KADDB, les nouveaux blindés de Haftar?

Le véhicule blindé 8 × 8 KADDB Al-Mared est basé sur le châssis du camion 8 × 8 de la TATRA, fixé à une coque en acier entièrement soudée entièrement protégée. Il peut résister à un tir balistique d’un STANAG 4569 niveau 3, armes légères de petit calibre, calibre AP 7,62 × 51mm à une profondeur de 30 mètres à 930 m / s. La KADDB al-Mared a un équipage de deux personnes et peut transporter huit combattants entièrement équipés à l’arrière de la coque. Il a des ports de tir de tous les côtés pour le retour du feu. Il y a également une rampe à commande électrique à l’arrière de la coque qui est utilisée par les fantassins pour sortir et entrer dans le véhicule.

Guerre par procuration à Tripoli?

Haftar a lancé son offensive à Tripoli le 4 avril, soutenue par les Émirats arabes unis, l’Égypte, la France et la Jordanie, dans le but de s’emparer du pouvoir par la force militaire. Environ 50 jours plus tard, l’Organisation mondiale de la santé estime que plus de 510 personnes ont été tuées et plus de 2467 autres blessées, en plus des statistiques de l’ONU indiquant que plus de 75 000 personnes ont été déplacées de leurs maisons.

Cette guerre, a déclaré mardi l’envoyé de l’ONU, Ghassan Salame, lors du Conseil de sécurité, plongera la Libye dans une nouvelle effusion de sang et fera en sorte que le pays se retrouve au bord d’une guerre civile sans faille s’il n’est pas arrêté.