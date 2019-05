Libye: les EAU fournissent des armes aux forces de Haftar par Israël

Les Emirats Arabes Unis (EAU) ont convoyés des armes au maréchal libyen Khalifa Haftar par Israël, selon un nouveau rapport d’Al Aljazeera Arabic.

Dans le reportage, AlJazeera a pu, grâce à des images satellitaires, retrouver deux avions cargo qui ont atterri dans une base militaire appartenant aux forces de Haftar en Libye après s’être arrêtés en Jordanie, en Égypte et en Israël. Le moment de l’expédition coïncidait avec le dernier assaut de Haftar contre la capitale Tripoli, qui a coûté la vie à de nombreux civils et provoqué un tollé général. Selon le rapport, deux avions cargo Ilyushin 76 appartenant à une compagnie appelée Reem Travel, détenue conjointement par les Emirats Arabes Unis et le Kazakhstan, ont effectué plusieurs voyages en Libye début avril. Al Jazeera a pu documenter que les avions cargos en question transportaient en fait des armes et des munitions vers des régions contrôlées par Haftar.

Au début du mois dernier, Haftar a lancé une vaste campagne visant à s’emparer de Tripoli, siège du gouvernement d’accord national reconnu par l’ONU en Libye. Après un mois de combats sporadiques dans les banlieues de la ville, les forces de Haftar n’ont toutefois pas réussi à atteindre leur objectif principal. La Libye est toujours en proie aux troubles depuis 2011, lorsque le dirigeant de longue date, Mouammar Kadhafi, a été après quatre décennies de pouvoir évincé et tué dans un soulèvement sanglant soutenu par l’OTAN. Depuis lors, ce pays riche en pétrole a vu apparaître deux sièges de pouvoir rivaux: un dans l’est de la Libye, auquel Haftar est affilié, et un autre à Tripoli, qui jouit de la reconnaissance de l’ONU.