Libye: au milieu des combats, les forces du GNA s’emparent d’un blindé de Haftar (Photo)

Des combats intenses ont réveillé Tripoli samedi 25 mai. Les combattants des forces armées libyennes sous le commandement du gouvernement de l’Accord national et des combattants des forces de Khalifa Haftar se sont affrontés sur différentes lignes de front dans le sud de Tripoli.

Selon les employés des hôpitaux en première ligne, plus de 20 personnes ont été tuées des deux côtés, ainsi que des dizaines de blessées à la suite des violents combats qui ont éclaté dans les camps d’Al-Ahyaa Al-Bareya, Airport Road, Yarmouk et Naqliya et autour de Wadi Rabea et les districts d’Ain Zara au sud de Tripoli. Les violents combats ont commencé samedi à l’aube lorsque les forces de Haftar ont lancé des attaques sur les forces de la GNA sur le camp de Yarmouk, le camp de Naqliya et les lignes de front d’Al-Ahyaa Al-Bareya.

Après les combats qui ont sévi pendant des heures, les forces de la GNA ont repoussé les attaques des forces de Haftar sur les trois lignes de front et ont réussi à s’emparer de véhicules militaires ainsi que d’armes et de combattants, selon des sources provenant du front. Des photos et des vidéos publiées en ligne montrent des forces de la GNA s’emparant d’un véhicule blindé russe récemment amené sur le front par les forces de Haftar.

Le maréchal utilise des véhicules blindés fournis par les Émirats arabes unis ou la Jordanie aux combats dans la banlieue de Tripoli. Il a lancé son attaque sur Tripoli le 04 avril. Depuis lors, plus de 500 personnes ont été tuées, 2300 blessées, 75 000 personnes déplacées et de nombreuses maisons et propriétés détruites.