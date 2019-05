Les propos de Amoussou en France sur le domicile de Zinsou (vidéo)

Le président Bruno Amoussou parle de ses déboires avec les « badauds » le 1er mai 2019 à Cotonou. Il raconte les conditions dans lesquelles les manifestants ont voulu lui ôter la vie, lui et son épouse avant d’être arrêtés par les militaires.

Ce ne sont pas des rumeurs, comme tentent de le faire croire certains proches de l’homme depuis quelques heures. Au cours de son entretien avec la diaspora béninoise en France le samedi 25 mai dernier, Bruno Amoussou a fait un zoom sur les événements du mercredi 1er mai. Il dit avoir frôlé le pire. Les manifestants auraient pris d’assaut son domicile, bloqué les entrées pour l’empêcher de sortir. Leur seul but était de lui pourrir la vie. Les premiers commandos, dit-il, ne connaissaient pas la maison à eux indiquée. Ils ont demandé à plusieurs gardiens de la leur indiquer. Finalement, ils ont pu retrouver la maison pour le calciner, relate-t-il. « Le 1er mai c’est chez moi ils se sont rendus. Ils ont décidé de casser tout et de mettre le feu chez moi et de me griller », s’apitoie le Dadjè national.

--- Publicité---

STOP MENSONGE ! SUR LA TENTATIVE DE VANDALISME DE SA MAISON, Voici ce que le président AMOUSSOU a dit à Paris sur les actes survenus près de son domicile le 1er mai.NB: Le président AMOUSSOU, homme de sagesse et de vérité, n'a jamais dit que la maison de son voisin a été brûlée.Halte à l'intoxication et à la manipulation, de l'opinion ! Ce qui n'a pas marché physiquement ne le sera pas par les médias.Suivez la vidéo… #UPFrance, #BéninPolitique, #UnionProgressiste Publiée par Les Progressistes sur Mercredi 29 mai 2019

Les premiers étaient déjà autour de son domicile et attendaient les autres qui devraient y aller avec les bidons d’essence afin de mettre feu pendant que son épouse et lui se retrouvaient à l’intérieur. Heureusement, se flotte-t-il les mains, que « les militaires qui ne savaient pas où ils allaient ont retiré à tous ceux qui passaient devant le collège Aupiais, ils leurs ont retiré tous les bidons d’essence et tous les pneus ». Il suppose que « s’ils (les militaires) les avaient laissés, c’est chez moi ils venaient pour brûler ».

Le domicile de Zinsou menacé

Le président Amoussou témoigne, bien qu’étant à l’intérieur de son domicile, que la maison du père de Lionel Zinsou a « failli » être cassé par les manifestants. Il raconte que « ils allaient là-bas quand quelqu’un a dit non c’est ici, quand ils sont revenus. Sinon c’est sa maison qu’il aurait cassée et brûlée ».