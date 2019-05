Las Vegas: cette photo de Céline Dion et de la sublime Kelly Clarkson devenue virale

View this post on Instagram

It was so great to finally meet the brilliant & beautiful @KellyClarkson! ‬❤️ – Celine xx…⁣⁣ .⁣⁣ Je suis tellement contente d’avoir enfin rencontré la magnifique et brillante @KellyClarkson ! ❤️ – Céline xx…⁣⁣ .⁣⁣ 📸: Cashman