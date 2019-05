Lady Diana: de troublantes révélations sur l’auteur de sa dernière grossesse

Turner, l’un des principaux investisseurs d’un parc thématique dédié à Lady diana est revenu sur l’inoubliable accident qui a coûté la vie à la mère des princes Harry et William.

Dans un entretien accordé au site internet, américain Daily Beast le concepteur du parc d’attraction sur Lady Diana a expliqué les gros plans du corps de la princesse. « Il n’y a pas de sang. Il n’y a rien de tout ça. Vous voyez l’accident de voiture à travers l’animation par ordinateur. « . Pour Turner, les visiteurs seraient invités à se pencher sur diverses théories du complot largement démenties au sujet de l’accident. Il s’agirait selon The Mirror, des théories du complot sans fondement, telles que celle où la défunte princesse attendait l’enfant de son amant, Dodi Fayad, sont mises en lumière dans le parc thématique . Mieux, ils incluent une affirmation selon laquelle Diana était enceinte de son petit ami égyptien, Dodi Fayed, et assassinée par les services de renseignement britanniques sous la direction du palais de Buckingham.

«Vous serez interrogés sur ce qui, selon vous, a été la cause de sa mort et sur qui l’a été», a déclaré Turner, ajoutant qu’il n’avait encore reçu aucune plainte du palais. « Nous posons des questions du genre » Pensez-vous que les Royals étaient impliqués? » ‘Pensez-vous qu’elle était enceinte?’ Tout ce que nous faisons, c’est poser des questions sur votre avis. Ce n’est certainement pas de mauvais goût. Cela montre simplement le parcours de ce qui s’est passé. « Pour les personnes qui ne sont jamais allées à Paris, cela montre simplement la topographie, la distance, le tunnel et ce genre de choses. C’est fait de manière très professionnelle. » Même si le créateur Robin Turner a déclaré que l’attraction était respectueuse envers le prince William et le prince Harry âgés de 15 et 12 ans au moment du décès, des expatriés britanniques aux États-Unis auraient d’après la même source qualifiés l’attraction de «grotesque».

«Il est odieux de voir comment quiconque pourrait essayer de gagner de l’argent avec un événement aussi tragique. Les décideurs devraient avoir la tête basse. Quiconque paie pour voir une telle chose doit se demander: pourquoi? Est-ce qu’ils aimeraient que le décès d’un parent soit mis à profit? Les gens devraient le boycotter. C’est tellement grotesque » s’est indigné Patrick Finn, 43 ans. Le parc compterait 100 attractions sur 20 000 pieds carrés, y compris un hommage à la célèbre photo de couverture du mois de septembre 1977, Enquirer, du cadavre d’Elvis Presley dans son cercueil ouvert.

Toutefois, le palais de Buckingham a refusé de commenter le parc à thème lorsque le Daily Mirror l’a approché.