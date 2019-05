Kim Kardashian et Kanye West: leur quatrième enfant Psalm déjà dans le business !

Selon TMZ , Kim Kardashian et Kanye West ont déposé la marque «Psalm», prénom de leur quatrième enfant. Alors que le bébé Psalm n’a que deux semaines, les parents ont très tôt protégé le nom de leur jeune fils, Psalm West. Ils avaient fait de même pour leurs trois autres enfants.

Alors que leur quatrième enfant est né par mère porteuse il y a quelques jours seulement, le couple hollywoodien formé par Kim Kardashian et Kanye West a déposé le prénom du nouveau-né, Psalm, révèle le site TMZ ce jeudi 23 mai. Une procédure juridique qui leur permet d’empêcher toute autre personne d’utiliser ce prénom lors d’une création de marque et de laisser le loisir à leurs enfants de commercialiser leurs propres produits lorsqu’ils seront plus grands. North (5 ans), Saint (3 ans) et Chicago (1 an), les trois autres enfants du couple, avaient également bénéficié de cette démarche à leur naissance.

Psalm West pic.twitter.com/F0elQd1cJq — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 17, 2019

Le prénom Psalm, à savoir «psaume» en français, pourra donc être utilisé pour des produits capillaires, des jouets et accessoires pour bébés ou encore des livres, précise également TMZ.

Déposer le prénom de son enfant est une pratique courante dans le clan Kardashian/Jenner. Kourtney, Khloé et Kylie avaient également fait la démarche pour leurs enfants respectifs. Ce n’est pas pour autant qu’elles ont commercialisé des produits sous l’un des noms. Seule Kylie Jenner a lancé une marque de cosmétiques appelée Stormi, prénom de sa petite fille née de ses amours avec Travis Scott.