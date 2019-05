Kémi Séba aux négrophobes : « Vous m’avez brisé, humilié, mais au final… »

Dans une publication postée sur la page officielle Facebook de l’ONG Urgences Panafricanistes Côte d’Ivoire dans la matinée de vendredi 24 mai 2019, l’activiste franco-béninois Kémi Seba a adressé un message aux négrophobes, les remerciant d’avoir fait de lui l’homme qu’il est devenu, grand défenseur de la cause noire.

Le leader de l’ONG Urgences Panafricanistes Kemi Seba se remémore son enfance. Une enfance chargée de critiques et d’injures qui lui ont ouvert les yeux et ont fait de lui une figure emblématique et panafricaine de la lutte contre le le néocolonialisme, la France-afrique et celle entrant dans le cadre de l’autodétermination de l’Afrique : une Afrique libre avec ses fils et ses richesses, une Afrique unie, stable et souveraine : « Je remercie de toute mon âme les négrophobes qui, dès ma plus tendre enfance, dans les petits coins les plus racistes de France, m’ont injurié, discriminé, brutalisé. Je vous remercie de m’avoir permis d’arrêter très tôt de rêver », a-t-il lancé.

« Vous m’avez brisé, humilié, mais au final, pensant me noyer, vous m’avez appris l’apnée. Vos coups sont devenus mes médailles. Votre barbarie a renforcé mon mental. Aujourd’hui, aucun être Humain ne peut me déstabiliser. Vous avez fait naître ma négritude à 5 ans », révèle-t-il.

Poursuivant, Kemi Seba se dit reconnaissant vis-à-vis de ses négrophobes qui lui ont permis dès le bas âge de comprendre sitôt sa mission à l’Afrique : « Je vous en serai éternellement reconnaissant », a-t-il déclaré avant de conclure : « Aujourd’hui je mène une guerre pour chasser les colons que vous êtes, de mon continent. C’est une belle histoire finalement », s’est-il rejoui.