Kate Middleton photographiée seins nus: la visite de Donald Trump en remet une couche

Donald Trump se rendra du 3 au 5 juin prochain au Royaume-Uni, pour son premier voyage d’Etat. Catherine (Kate) Middleton, la duchesse de Cambridge sera contrainte de dîner avec le couple présidentiel Donald et Melania, malgré les propos sexistes du président américain à son égard.

C’est la deuxième visite du couple présidentiel américain en Angleterre, deux ans et demi après son arrivée à la Maison-Blanche. La reine Elizabeth II a formellement invité le président américain à se rendre au Royaume-Uni, invitation acceptée par le président américain, a fait savoir la communication de la famille royale. «Le président des Etats-Unis d’Amérique, Président Donald J. Trump, accompagné par Mme Melania Trump, a accepté l’invitation de Sa Majesté la Reine pour une Visite d’Etat au Royaume-Uni», peut-on lire sur le compte Twitter @RoyalFamily, avec deux images de leur rencontre l’an dernier.

The President of The United States of America, President Donald J. Trump, accompanied by Mrs Melania Trump, has accepted an invitation from Her Majesty The Queen to pay a State Visit to the UK. pic.twitter.com/e3ANW9bUKa — The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2019

Outre une rencontre avec la première ministre britannique Teresa May, qui vient d’annoncer sa démission, le président américain va également assister à un banquet d’Etat auquel seront présents plusieurs membres de la famille royale. Si Meghan Markle a réussi à y échapper en raison de son accouchement très récent, ce n’est pas le cas de Kate Middleton et du prince William qui représenteront la jeune génération lors de ce repas officiel comme l’a révélé la correspondante royale du Daily Mail Rebecca English sur son compte Twitter.

Selon le magazine Gala, ce dîner ne réjouirait pas la princesse. En effet, rapporte Gala, en 2012, alors en vacances dans le Luberon, Kate Middleton avait été photographiée seins nus au bord d’une piscine. Des clichés qui avaient fait scandale. A la suite de la publication des photos, le président américain s’était fendu de tweets complètement à l’encontre de la jeune femme, déclarant notamment qu’elle était responsable de cette situation : « Kate Middleton est super, mais elle ne devrait pas bronzer nue, elle ne peut s’en prendre qu’à elle même », avant d’ajouter dans un autre message : « Qui n’aurait pas envie de prendre Kate Middleton en photo pour se faire beaucoup d’argent pendant qu’elle bronze nue. Allez Kate ! ».

Kate Middleton is great–but she shouldn't be sunbathing in the nude–only herself to blame. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2012

Who wouldn't take Kate's picture and make lots of money if she does the nude sunbathing thing. Come on Kate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2012