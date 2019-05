Kate Middleton et le prince William pourraient assister à l’exposition de Rose Hanbury

Le prince William et Kate Middleton sont secoués par une rumeur d’infidélité suscitée par la presse anglaise depuis environ deux mois. Le duc de Cambridge aurait trompé son épouse avec Rose Hanbury, qui a décidé d’organiser une exposition d’art.

Après les rumeurs, de vives altercations ont eu lieu entre Kate Middleton et Meghan Markle, Kate et William ont été éclaboussés par une rumeur qui a fait l’effet d’une bombe au début du mois d’avril 2019. Les tabloids ont dévoilé une supposée liaison du prince William avec Rose Hanbury, amie de Kate Middleton. Selon le magazine britannique Tatler, Rose Hanbury et son mari David, le marquis de Cholmondeley, organiseront une exposition d’art cet été chez eux, à Houghton Hall. Mais cette activité risque d’être très scrutée par les magazines people.

Les tabloids et toutes la presse people sont impatients de savoir si Kate Middleton et le prince William y assisteront. On se rappelle qu’en 2016, le couple royal avait effectivement participé à un gala de charité organisé par Rose Hanbury et son mari David, le marquis de Cholmondeley. En attendant la réaction du duc et la duchesse de Cambridge, il n’est plus à démontrer que tous les regards sont désormais braqués sur cette exposition.