Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia « piégée » par David et Laura Smet

La veuve Laeticia Hallyday se serait faite piéger par Instagram dans la guerre d’héritage entre les enfant de son défunt époux Johnny Hallyday et elle.

Le mardi 28 mai 2019, David Hallyday et Laura Smet ont utilisé les comptes Instagram de Johnny et Laeticia Hallyday pour assurer leur défense dans le procès sur l’héritage de leur père, a rapporté ce matin 20 minutes. En effet, sur Instagram, le couple postait régulièrement des photos d’eux en France. Ce qui aurait fait pencher la balance auprès de la justice. Et par finir, c’est la justice française qui est déclarée compétente pour traiter l’héritage de Johnny Hallyday, en se basant notamment sur des éléments inattendus.

--- Publicité---

A lire aussi: Meghan Markle: sa quiétude pertubée à Frogmore Cottage

Mardi dernier, dans la salle d’audience, les avocats de Laeticia Hallyday ont insisté sur l’adoration de Johnny pour les États-Unis et l’obtention de sa green card en 2014, mais c’est sur… les comptes Instagram de Johnny et Laeticia que le clan Hallyday averse s’est posé. D’après 20 minutes, David Hallyday et Laura Smet ont épluché les comptes de leur père et de sa compagne, passant en revue des années de publications. La même source, indique France Inter, évoque un « tableau de géolocalisation Instagram des époux Smet de 2012 à 2017 ».

Photos de vacances, anniversaires célébrés en France, repas avec des amis dans le Gers, (…) les avocats de David Hallyday et Laura Smet ont pris en compte toutes les photos de Johnny Hallyday et de Laeticia pour constituer leur dossier de défense.