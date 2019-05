Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia déjà en couple avec le cycliste Richard Virenque ?

La veuve Laeticia Hallyday serait en couple avec le coureur cycliste Richard Virenque. Sur l’émission Touche pas à mon pote du mercredi 22 mai sur C8, un proche du cycliste a fait une mise au point sur cette rumeur.

Des photos de Laeticia et de Richard Virenque ont été publiées par la presse people qui avait annoncé une rumeur de relation amoureuse entre les deux. C’est le magazine Ici Paris qui montrait Laeticia Hallyday en compagnie de Richard Virenque. Sur C8, Jean-Michel Maire, ami du cycliste, a tenté de rétablir la vérité. « La photo passe partout, et tous les magazines people laissent sous-entendre qu’il y aurait une tendre histoire entre Richard et Laeticia, ce qui est complètement faux ! » a expliqué ean-Michel Maire. Il poursuit et défend bec et ongles son ami: « Richard m’a appelé, il est très chagriné de cette histoire. (…) « il partait pour une course cycliste en Polynésie à Tahiti, il a fait une escale à Los Angeles et du coup il a demandé à voir Laeticia parce qu’ils sont amis, mais Richard Virenque était avec son épouse Marie … » C’est dit !

--- Publicité---

Mardi dernier, C8 a diffusé un documentaire consacré à Laeticia Hallyday et baptisé : Laeticia la vraie histoire, signé Jean-Luc Genest. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste en ont vivement profité pour faire le décryptage de l’affaire de succession qui déchire actuellement le clan Hallyday.