Johnny Hallyday: David et Laura Smet accusés de « bafouer » sa mémoire

Le tribunal de grande instance de Nanterre s’est estimé mardi compétent pour juger la question de l’héritage de Johnny Hallyday. Suite au verdict, les avocats de Laeticia Hallyday ont accusé mardi 28 mai 2019, Laura Smet et David Hallyday de « bafouer la mémoire de leur père, Johnny Hallyday ».

Seule la justice française est compétente pour trancher le litige entre la veuve du rockeur et ses aînés. Après le verdict mardi dernier, les avocats des deux clans Hallyday ont exprimé leurs sentiments.Pour son avocat Me Ravans, Laura Smet était « en larmes » après l’annonce de cette décision. « Evidemment, elle est extrêmement émue par cette décision » a t-il expliqué. Pour lui, Laura Smet mène ce « combat » depuis un an contre sa belle-mère « dans des circonstances extrêmement difficiles ». « Elle n’a pas un lieu, elle n’a pas un objet pour pouvoir faire son deuil (…). Ce que nous n’avons cessé de dire depuis un an est aujourd’hui manifesté. (…) Je considère que la justice américaine est parfaitement incompétente pour traiter de ce dossier qui ne concerne d’ailleurs pas un seul Américain. (…)Comptez sur nous pour nous en occuper », dit t-il au sujet des éléments du patrimoine du chanteur qui se trouvent déjà dans un trust aux Etats-Unis.

Ce n’est pas la joie du côté des avocats de Laeticia Hallyday. L’un d’eux a exprimé toute sa « consternation » et sa « stupéfaction ». « Je ne vous cache pas ma stupéfaction et ma consternation » a déclaré Me Amir-Aslani. Il dénonce ainsi le fait que « des éléments factuels incontestables aient été écartés au profit des arguments fallacieux développés par la partie adverse ». A l’en croire, sa cliente allait « immédiatement interjeter appel contre cette décision qui est dépourvue de réalité factuelle ».

Et puis, il s’en est pris selon le Figaro à Laura Smet et David Hallyday. Ils « ont décidé de mener des actions très agressives envers ma client et ses filles, tant sur le plan judiciaire que médiatique, en France et aux Etats-Unis, au nom d’intérêts purement financiers, sans se soucier de bafouer sur la place publique la mémoire de leur père et de remettre en cause ses choix » va t-il fustiger.