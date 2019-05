Japon – Attaque meurtrière au couteau: des morts et plusieurs enfants blessés

Deux personnes, dont une écolière, ont été tuées ce mardi près de Tokyo, dans une attaque au couteau qui a également fait une quinzaine de blessés au moment où une file d’enfants attendaient leur bus scolaire. L’agresseur, âgé d’une cinquantaine d’années et muni de deux couteaux, est également mort des suites des blessures qu’il s’est infligées.

La tuerie, un fait divers rare au Japon, considéré comme un pays très sûr, est survenue peu avant 8 h heures locales dans la ville de Kawasaki, au sud de la capitale japonaise.

Une fille de 12 ans et un homme de 39 ans ont succombé à leurs blessures, selon le directeur adjoint de l’hôpital où ils avaient été admis.

L’homme « semble être le père d’un des enfants qui se trouvaient sur les lieux », a précisé la chaîne publique NHK, citant la police.

« Je vais vous tuer ! », aurait-il lancé, selon un témoin qui se trouvait dans le parc voisin, interrogé par le quotidien Asahi.

Les services de secours ont par ailleurs fait état d’au moins 16 blessés.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dit mardi sa «grande colère» après l’«atroce» attaque dans laquelle deux personnes ont été tuées à l’arme blanche dont une fillette de 12 ans. «C’est un cas vraiment atroce. Je ressens une grande colère. Je présente mes sincères condoléances aux victimes et espère que les blessés vont se rétablir rapidement», a déclaré M. Abe dans une réaction télévisée, sa première depuis la tuerie.

At least 15 people injured, 2 dead after a mass stabbing near an elementary school in Kawasaki, Japan, NHK reports pic.twitter.com/e4CA9f1DC1

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 28, 2019