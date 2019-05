Indonésie: réélu, Widodo reçoit les félicitations de Xi Jinping

Réélu pour un nouveau mandat à la tête de l’Indonésie, le président Joko Widodo a reçu les félicitations de son homologue chinois Xi Jinping ce mardi 21 mai 2019.

Joko Widodo a été élu pour un second mandat à la tête de l’Indonésie, a annoncé la Commission électorale ce mardi dans une capitale placée sous haute sécurité, alors que son adversaire Prabowo Subianto menace de faire descendre ses partisans dans la rue. Selon le décompte final de la Commission électorale (KPU), le président sortant Joko Widodo a obtenu 55,5% des voix, contre 44,5% pour l’ex-général Prabowo Subianto. Une victoire qui lui a valu les félicitations du président chinois Xi Jinping.

« la Chine et l’Indonésie sont des partenaires naturels »

Pour Xi Jinping, la Chine et l’Indonésie sont des partenaires naturels, car elles sont à la fois de grands pays en voie de développement et partagent de larges intérêts communs aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral.

« La Chine et l’Indonésie ont profité de l’occasion du développement commun dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route afin de renforcer davantage leurs stratégies de développement, et ont obtenu des résultats fructueux dans la coopération pratique dans divers domaines, portant leurs relations dans une nouvelle phase de développement rapide », a précisé le président chinois qui a par la suite réitéré son entière disponibilité à poursuivre ses relations bilatérales avec le président Widodo dans l’intérêt supérieur des deux nations.