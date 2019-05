Héritage de Johnny Hallyday: de nouvelles révélations très préjudiciables pour Laeticia

Des nouvelles révélations entrent en compte dans la bataille qui fait rage dans le clan Hallyday. Ces nouveaux éléments dévoilés dans une interview de Johnny Hallyday réalisée à Los Angeles pourraient bien tout changer pour Laeticia.

C’est une interview inédite de Johnny Hallyday, dont un extrait a été diffusé mercredi 22 mai lors de l’émission Touche pas à mon poste, sur C8. Elle est issue d’un documentaire intitulé Johnny Hallyday : la guerre en héritage qui sera diffusé le 6 juin prochain sur C8. Dans cette interview réalisée à Los Angeles par un journaliste américain, le chanteur décédé le 5 décembre 2017 répond aux questions d’un journaliste sur l’héritage qu’il souhaite laisser « dans le coeur » de ses enfants et petits-enfants.

--- Publicité---

« Je suis un rockeur français, je suis Français et je fais du rock and roll. J’ai adapté le rock en français. Bien sûr je fais des chansons en anglais mais je fais surtout des chansons en français », déclare Johnny Hallyday dans cet entretien dont on ignore la date précise, même s’il a été réalisé après l’écriture de son dernier testament.

Cela peut tout changer pour David, Laura et Laeticia. « Lors de l’audience aux États-Unis de ce jour, le juge américain a décidé de reporter au 26 juin prochain la prochaine audience », a indiqué l’avocat de David et Laura, Me Pierre-Jean Douvier. Ce report, il a été prononcé pour attendre l’avis du tribunal de Nanterre, qui donnera son délibéré le 28 mai à 13h30. Il décidera si la loi française doit régir le testament du Taulier. Si c’est le cas, Johnny ne pourrait pas déshériter ses deux aînés car la loi française l’interdit.

Dans son testament, Johnny Hallyday avait légué à sa dernière épouse l’ensemble de son patrimoine, sans rien laisser à ses deux aînés.

Une interview avec Johnny Hallyday qui pourrait faire tout basculer dans l’affaire Hallyday ! 😎 @AntoniRuizz #journalpeople #SagaHallyday pic.twitter.com/yxWSyAs82Q — William à Midi (@WilliamAMidi) May 23, 2019