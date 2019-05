La Première ministre britannique Theresa May a annoncé vendredi 24 mai, sa démission du poste de dirigeant conservateur à compter du 7 juin. May a souligné qu’elle continuerait à diriger le gouvernement jusqu’à ce que son successeur soit choisi.

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé son intention de se porter candidat au poste de dirigeant du parti conservateur pour remplacer Theresa May au poste de Premier ministre. Dans une interview accordée samedi à BBC Radio 4 Today, M. Hancock a souligné qu’il cherchait à obtenir ce poste, le Royaume-Uni ayant besoin d’un « dirigeant pour l’avenir, pas seulement maintenant ». Le politicien de quarante ans a souligné la nécessité du retrait du Royaume-Uni du bloc européen avant les élections générales, ajoutant qu’il ne souhaitait pas un autre retard du Brexit mais ne pouvait pas l’exclure.

--- Publicité---

Hancock est devenue le dernier membre du cabinet à se joindre à la course après l’annonce de sa démission en mai. Un peu plus tôt, l’ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères en exercice Jeremy, le secrétaire au Développement international Rory Stewart et la ministre précédente du Travail et des pensions Esther McVey ont déclaré qu’ils se porteraient candidats au poste.

Theresa May a annoncé sa démission après trois tentatives infructueuses pour résoudre l’énigme du Brexit. La Grande-Bretagne devait initialement se retirer du bloc le 29 mars, le gouvernement de may et Bruxelles s’étant mis d’accord sur un accord de retrait. Cependant, l’accord a été rejeté par le Parlement britannique. L’échéance du Brexit a par la suite été reportée au 31 octobre, contraignant le Royaume-Uni à participer aux élections au Parlement européen.