Ghana – Can 2019: Sur intervention de Nana Akufo Addo, Asamoah Gyan « sort de sa retraite »

Asamoah Gyan, l’actuel capitaine du Ghana, a annoncé sa retraite internationale à un mois de la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera le 21 juin en Égypte, afin de protester contre l’intention du sélectionneur Kwesi Appiah de vouloir nommer un autre capitaine à la CAN. « Après avoir consulté ma famille et mon équipe… si la décision du sélectionneur est de confier le capitanat pendant le tournoi à un autre joueur alors que j’ai été retenu, je désire me retirer », a déclaré l’attaquant.

Après un entretien téléphonique avec le président du Ghana, Asamoah Gyan est revenu sur sa décision de prendre sa retraite internationale. « Une demande présidentielle est de celles qui ne peuvent être ignorées », écrit l’attaquant sur son compte Twitter, avant d’indiquer qu’il se rendrait « disponible » pour son sélectionneur, Kwesi Appiah

A presidential request is one that cannot be disregarded.

I have taken the request of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo in good faith, and will make myself available for selection by coach Kwasi Appiah to help win the AFCON trophy @AnimSammy @PrinxRandy @BaffourGyan4 pic.twitter.com/WSlHZrjWrd

— ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) May 22, 2019