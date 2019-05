Ghana – Attentats djihadistes: l’église catholique donne l’alerte

Après avoir attaqué les cafés, hôtels et bars au Burkina, les sectes islamiques ont trouvé d’autres endroits où semer la psychose. Il s’agit des églises. Une situation qui inquiète, non seulement les burkinabè, mais aussi les pays voisins dont le Ghana.

Les attaques attribuées à des groupes jihadistes, contre les églises ou des religieux chrétiens se sont multipliées récemment au Burkina, pays sahélien d’Afrique de l’Ouest. Une situation qui inquiète les voisins du pays des hommes intègres mais plus particulièrement le Ghana, nous rapporte le site Agenzia Fides.

--- Publicité---

Selon le média, Mgr John Bonaventure Kwofie, a demandé aux églises au Ghana de prendre des mesures pour protéger leurs fidèles contre des menaces sécuritaires et des attaques terroristes pendant les services religieux. L’une de ces mesures concerne l’interdiction du port des sacs à mains dans les églises.

« Il est temps de demeurer vigilants et nous devons voir ce que nous pouvons faire pour protéger les personnes innocentes qui se rendent à l’église pour prier. Il serait triste qu’à l’église, elles doivent trouver la mort » a déclaré S.Exc. Mgr John Bonaventure Kwofie, Archevêque d’Accra, en annonçant le renforcement du niveau d’alerte à cause de possibles attentats à l’encontre de lieux de culte chrétiens au Ghana.

« La sécurité est devenue un important problème après ce qui s’est passé au Sri Lanka et ce qui se passe également au Burkina Faso » a déclaré l’Archevêque, en se référant aux massacres dans les églises catholiques du Sri Lanka à Pâques et les récents attentats ayant visé les communautés catholiques et d’autres confessions chrétiennes dans les pays limitrophes au Burkina Faso.

« Du moment que la menace terroriste s’approche de nous, nous avons renforcé le niveau d’alerte afin de l’affronter » a déclaré Mgr Kwofie qui a rencontré le Chef de la police pour concorder avec lui les mesures de sécurité permettant de protéger les fidèles qui participent aux célébrations dominicales.

Toujours selon le média, l’église du Christ Roi, l’une des Paroisses de l’Archidiocèse d’Accra, a déjà interdit les sacs à dos en tant que partie intégrante des nouvelles directives de sécurité.

L’appel de l’Archevêque s’inscrit dans un contexte où on note une répétition des attaques meurtrières contre des églises par des groupes armés et des menaces de terrorisme dans le monde. Ces attaques sont attribuées à une douzaine de groupes jihadistes, dont Ansarul Islam, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et l’organisation Etat islamique au grand Sahara (EIGS).

Le Centre africain d’Etudes sur la sécurité et le renseignement (ACSIS) avait également lancé l’alarme quant à l’intention de groupes djihadistes salafistes présents au Burkina Faso de lancer des attaques contre des églises et des hôtels des pays voisins, dont le Ghana, le Bénin, la Côte-d’Ivoire et le Togo.