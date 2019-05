Gabriella Windsor et Tom Kingston brisent le protocole royal devant la reine Elisabeth II

Gabriella Windsor et Tom Kingston semblent avoir choisi de briser le protocole royal avant leur mariage célébré le weekend dernier.

Lady Gabriella Windsor et Tom Kingston se sont mariés samedi 18 mai 2019 dans la chapelle Saint George devant la reine Elizabeth II et de nombreux membres de la famille royale. Malgré ce mariage traditionnel, les jeunes mariés ont quelque peu dérogé au protocole. Cette union enregistrée par la famille royale britannique fait suite à celle du prince Harry et de Meghan Markle sans oublier le mariage de la princesse Eugenie. Ce mariage royal a connu la présence d’une grande partie de la famille royale était présente notamment le prince Harry, le prince Andrew, Sarah Feruson, la princesse Béatrice, mais aussi prince Philip et la reine Elizabeth II, gage de la perpétuation des traditions.

Le protocole royal bousculé

Selon Gala, Lady Gabriella et son époux n’ont pas respecté les règles comme le veut le protocole. Le couple aurait été aperçu à plusieurs reprises sans leur alliance après et avant la cérémonie. Le média indique que Lady Gabriella n’a pas montré sa bague lors de la photo de ses fiançailles. Mieux, pendant la cérémonie officielle samedi dernier, Lady Gabriella n’a pas mis l’accent de façon ostensible sur sa bague, ses mains étant souvent cachées par un bouquet de fleurs. Tom Kingston a également été aperçu plusieurs fois sans alliance après le mariage. « Au moment de l’échange de baiser sur les marches de la chapelle, le marié n’avait pas d’alliance. Ce qui signifie sans doute que le jeune marié compte ne pas en porter, remportant ainsi avec la tradition » rapporte la même source.

Toutefois, Tom Kingston n’est pas le seul membre de la famille royale à ne pas porter d’alliance car, le prince Philip, le prince Charles et le prince William n’en portent pas non plus. Seul le prince Harry semble s’être plié à la tradition en portant depuis son mariage avec Meghan Markle, le 19 mai 2018, un anneau de platine à l’annulaire .