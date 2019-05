Gabon – Foot: des footballeuses de moins de 20 ans violées, enquête ouverte

Les autorités gabonaises ont annoncé vendredi 24 mai l’ouverture d’une enquête sur des mauvais traitements et des agressions sexuelles dirigées contre des membres de l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans par leurs responsables.

Des témoignages et des images sur les réseaux sociaux ont attiré l’attention sur l’expérience des jeunes Panthers à la Sud Ladies Cup à Marseille la semaine dernière. Les joueuses ont connu un enfer sur le terrain, perdant leurs cinq matchs, concédant 44 buts et ne marquant aucun but. En dehors de cela, ils ont également eu une période difficile. Les joueuses ont dû partager leurs matelas dans leur chambre d’hôtel. Leurs téléphones et passeports ont été confisqués et elles ont été agressées sexuellement.

Le ministre des Sports, Alain-Claude Bilie-By-Nze, a déclaré qu’il avait demandé à la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) d’enquêter. «Les jeunes femmes sélectionnées au sein de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans déclarent des abus, du harcèlement sexuel, des attouchements et des viols, qui auraient été commis par des membres du staff technique et administratif de l’équipe», a déclaré Bilie-By-Nze. « La gravité des faits allégués vient de m’amener à renvoyer l’affaire à FEGAFOOT pour une enquête interne », a-t-il ajouté.

«Je viens également de saisir le Procureur de la République pour l’ouverture d’une enquête qui pourrait déboucher, si les faits sont établis, sur des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs présumés. Les comportements déviants tels que le harcèlement sexuel, la violence psychologique et les pressions de toutes sortes ne peuvent pas prospérer dans le sport», a déclaré M. Bilie-By-Nze.

La FEGAFOOT a publié une déclaration dans laquelle elle déclarait avoir ouvert une enquête et condamnait ce comportement néfaste, tout en mettant en doute certains des reportages des médias. La déclaration indiquait que malgré la situation financière difficile de FEGAFOOT, celle-ci avait offert aux joueurs « un bonus forfaitaire ».