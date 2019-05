France: Rihanna ouvre son pop-up store Fenty x LVMH à Paris

Ce vendredi 24 mai, Rihanna ouvre son pop-up store de la première collection de sa marque de luxe Fenty à Paris.

Après avoir lancé sa marque de sappes avec LVMH, Rihanna ouvrira une boutique éphémère Fenty dans le Marais ce vendredi 24 mai 2019. La chanteuse des Barbades y dévoilera sa première collection en collaboration avec LVMH. La boutique présentera ses pièces de prêt-à-porter, des accessoires, des chaussures et des lunettes. Le site fenty.com, sera disponible cinq jours après l’ouverture de la boutique, à savoir le 29 mai. Ne voulant pas juste apposer son nom sur une marque, Rihanna explique que LVMH a donné libre cours à son imagination concernant la création des pièces.

La chanteuse de 31 ans a honoré l’ouverture de sa boutique dans une tenue classe et à l’image de sa nouvelle collection : mini-robe-veste blanche cintrée aux épaules prononcée et talons aiguilles.

Lors d’une interview, Riri déclare : « Les femmes sont les forces de notre monde. Nous sommes multifacettes, complexes, à la fois vulnérables et invincibles. FENTY adresse toutes ces subtilités. Certains jours, je veux lâcher prise, souvent je prends tout en main, et la plupart du temps je me sens les deux à la fois. C’est pourquoi il était essentiel pour moi de créer une marque suffisamment versatile pour inclure et sublimer tous nos tempéraments.[…] ».

Sa meilleure pub c’est elle !

Avec ses 70 000 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Rihanna incarne sa propre marque et peut faire sa propre pub, là où d’ordinaire les fleurons de la couture dépensent des millions pour signer des contrats avec des actrices ou mannequins qui seront leurs égéries.

Les prix de la collection Fenty varient entre environ 200 dollars (179 euros) pour un tee-shirt jusqu’à 1 500 dollars pour un manteau. Il faut compter environ 1 000 dollars pour les robes et les vestes. La superstar aux multiples facettes a encore lancé un bon business qui va finir par créer un vrai empire à son nom.

Work, work, work et luxe, luxe, luxe, on vous aura prévenu !