France: la députée Sabine Rubin interpelle le gouvernement sur la situation politique au Bénin

La situation socio-politique du Bénin préoccupe la députée française Sabine Rubin de « La France Insoumise » qui a interpellé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur la position de la France par rapport aux dérives autocratiques signalées au Bénin.

Après avoir reçu en audience certains acteurs politiques béninois en exil en France, la députée française Sabine Rubin a interpellé le gouvernement français après une séance de travail entre le Collectif pour la Sauvegarde de la Démocratie au Bénin (CSDB) et des parlementaires de la LFI. Cette rencontre visait à les informer et les sensibiliser sur la dégradation de la situation politique nationale.

« Nous avons reçu une délégation d’opposants béninois du PCB, PLP, et USL, en exil suite aux élections (…) et aux arrestations arbitraires. Quand le gouvernement sortira-t-il de l’ambiguïté pour condamner enfin ces graves entorses à l’État de droit, comme il n’hésite pas à le faire pour d’autres régimes ? » s’interroge-t-elle.

Selon une publication sur son site personnel, la députée affirme avoir interrogé Jean-Yves Le Drian au sujet de la situation du Bénin et appelle l’attention de M. le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur l’attitude du gouvernement vis-à-vis du régime béninois. La députée française motive sa démarche du fait que le lundi 5 mars 2018, le président de la République française déclarait que Patrice Talon était “le bienvenu en France”, et qualifiait le Bénin de “stable” et “démocratique”, avant d’évoquer les multiples investissements français sur place, c’est-à-dire l’assurance crédit de cent soixante-quinze millions d’euros de la Banque Publique d’Investissement pour la construction du centre hospitalier de Cotonou, et les cent un millions de l’Agence Française de développement, visant à développer le tourisme et à lutter contre le dérèglement climatique.