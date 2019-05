France: Incroyable! amoureuse, elle épouse le Pont Du Diable et célèbre leur mariage

Dans une exclusivité accordée à Channel 7, une australienne du nom de Jodi Rose, originaire de Sydney qui est tombée amoureuse d’un pont et l’a épousé, a éclairé la lanterne des uns et des autres sur sa relation avec le pont du Diable.

Alors que d’aucuns trouvent anormal le mariage de Jodi Rose et le Pont du Diable, cette dernière n’y voit rien de mal dans l’acte qu’elle a posé. Au contraire, l’australienne s’en réjoui énormément. Selon ses confidences faites à Channel 7, Jodi Rose affirme qu’elle a vu pour la première fois Le pont du Diable sur la Tech River à Céret, lorsqu’elle traversait le sud de la France en 2013 et qu’elle l’a épousé devant 14 invités lors d’un service béni par le maire de la ville voisine de Saint-Jean-de-Fos depuis 6 ans : “J’étais vraiment très nerveuse … Je me sentais comme une mariée. Je devais célébrer mon mariage de princesse (…)“Il est très beau, il est fort et costaud et je me suis dit: oui, c’est une personne avec laquelle je peux vraiment communiquer, et je sens qu’il peut me donner un peu de stabilité », a-t-elle confiée d’un ton intime.

--- Publicité---

« Il me fait me sentir connectée à la terre et me tire de mon errance nomade sans fin(…) “Il comprend que j’aime les autres ponts – et les hommes -. Notre amour est un amour qui embrasse les aléas de la vie, tel qu’il se matérialise dans les courants tourbillonnants de la rivière qui coule sous son corps magnifique.”(…) “Le pont du diable est tout ce que je pourrais désirer chez un mari – robuste, digne de confiance, sensuel, gentil et beau.” », ajoute Jodi.

“L’orientation amoureuse, sexuelle ou affectueuse, est composée de personnes qui entretiennent des relations très robustes, riches et complexes avec un objet ou peut-être un certain nombre d’objets.”, explique Dr Amy Marsh une sexologue et une experte en «amour d’objet».

Selon AfriKMag, le mariage de Jodi avec le Pont Du Diable n’est pas reconnu par les autorités françaises en dépits de l’amour de l’australienne pour l’infrastructure.