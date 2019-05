France – Attentat à Lyon: la mère du présumé auteur placée en garde à vue

La mère du présumé auteur de l’attentat qui a eu lieu le vendredi 24 mai 2019 dans la rue Victor-Hugo dans le centre-ville de Lyon aux environs de 17 heures faisant 13 blessés, vient d’être interpellée et placée en garde à vue ce lundi 27 mai 2019.

Dans la foulée de l’arrestation de deux hommes ce lundi matin, une femme a été interpellée et vient d’être placée en garde à vue, indique le parquet à LCI. Selon les clarifications du média, il s’agit de la mère du suspect qui a déposé le colis piégé dans une boulangerie lyonnaise une minute avant son explosion. Sa sœur est également interrogée par la police mais dans le cadre d’une audition libre. « La mère du suspect et un autre membre de sa famille ont également été arrêtés. Le deuxième membre de la famille arrêté est un lycéen, majeur, interpellé dans son établissement » détaille franceinfo qui précise que: « La sœur du suspect est entendue en audition libre ce matin». Aux dernières nouvelles, on apprend que le père du principal suspect a également été interpellé et placé en garde à vue.

--- Publicité---

Qui est l’auteur principal?

Le principal auteur de l’attentat, serait âgé de 24 ans et a été arrêté ce lundi à une place publique par la police qui craignait la présence des explosives dans sa maison. Inconnu des services de police, il serait ingénieur et de nationalité algérienne, selon Marianne. Selon M. Collomb, il s’agit d’un étudiant en informatique qui a été arrêté dans le calme à la descente d’un bus. D’après Le Progrès, il serait élève à l’école d’ingénieurs Epitech. Pour le moment, ses motivations restent inconnues. Une perquisition serait en cours à son domicile d’Oullins.