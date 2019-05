États-Unis: Aya Nakamura et Angèle encensées par le prestigieux journal New York Times

La pop francophone arrive aux oreilles des Américains. La Franco – malienne Aya Nakamura et la Belge Angèle, deux des noms les plus importants de la scène émergente, sont citées par le New York Times comme deux talents à suivre. Le prestigieux journal américain du New York Times place Aya Nakamura parmi les 15 artistes européens à écouter en ce moment.

Dans les colonnes du prestigieux New York Times, la chanteuse, nouvel espoir de la pop urbaine en France, s’est fait une place de choix : le journal la place parmi les quinze artistes européens à écouter. Le New York Times, qui rappelle que l’album « Nakamura » s’est déjà écoulé à plus de 200 000 exemplaires, a pu rencontrer Aya Nakamura dans un hôtel parisien. « Malgré une réticence à aborder directement la question du féminisme, Nakamura a clairement fait comprendre qu’elle souhaitait changer la façon dont le succès des femmes est perçu en France, particulièrement celui des femmes noires », est-il expliqué dans les colonnes du Times

New York Times compare la chanteuse belge Angèle à Lana Del Rey

« Angèle, chanteuse belge de 23 ans, est sans conteste la plus grande star de la musique pop francophone ». Dans les colonnes du New York Times, pour la jeune artiste, c’est une sorte de consécration outre-Atlantique. Classée parmi les quinze artistes pop européens à écouter, la petite sœur de Roméo Elvis s’est fait une place de choix, juste derrière Aya Nakamura. Le journal la compare d’ailleurs à Lana Del Rey. « Parfois, je ne peux pas y croire. C’est allé si vite. Il y a deux ans, je jouais dans un bar à Bruxelles, tous les jeudis. J’écrivais des chansons, mais je ne savais pas où je voulais aller musicalement », confie Angèle au New York Times.

Aya Nakamura et Angèle, deux des plus grosses stars de la pop francophone du moment, ont marqué 2018 et 2019 comme jamais avec leurs tubes : Tout Oublier, Balance ton Quoi… pour Angèle et Djadja, Pookie... pour Aya, et leur succès ne semble plus limité à la France et la Belgique.