En Inde, le nationaliste hindou Narendra Modi remporte une victoire historique

Le premier ministre obtient la majorité absolue au Parlement et assoit l’hégémonie des nationalistes hindous. Rahul Gandhi et le Parti du Congrès essuient un échec cuisant.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a remporté une victoire écrasante jeudi qui a confirmé la domination de son parti nationaliste hindou à l’issue des élections législatives, et a promis de travailler « ensemble » à une Inde « forte ».

« Ensemble nous progressons. Ensemble nous sommes prospères. Ensemble nous allons bâtir une Inde forte et ouverte. L’Inde gagne encore une fois ! », a lancé le Premier ministre de 68 ans après avoir fait une entrée triomphale au siège du Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien) à New Delhi sous une pluie de pétales de roses et les hourras de ses partisans.

Selon des chiffres actualisés dans la soirée au fil du dépouillement encore en cours, le BJP de M. Modi était en passe d’accentuer encore sa victoire avec 303 sièges – une majorité absolue – sur 543 députés élus pour 5 ans à la chambre basse du Parlement, à l’issue d’un scrutin gigantesque étalé sur six semaines.

Principale formation d’opposition, le Congrès devrait remporter seulement une cinquantaine de circonscriptions, une douche froide pour ce parti clé de la politique indienne depuis l’indépendance en 1947. Son leader Rahul Gandhi a reconnu la défaite et félicité M. Modi.

Le BJP détenait précédemment 284 sièges, et ce sera la première fois en cinq décennies qu’un Premier ministre sortant sera reconduit avec une majorité renforcée.

सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत Together we grow. Together we prosper. Together we will build a strong and inclusive India. India wins yet again! #VijayiBharat — Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019