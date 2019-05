Diam’s fait une grande annonce, ses fans très émus (Vidéo)

Mélanie Georgiades, aka Diam’s, très discrète depuis de nombreuses années, est de retour. A travers son compte Instagram, elle n’a pas hésité à partager une vidéo depuis le lieu sacré pour la communauté musulmane du monde entier… la Mecque.

Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam’s, a mis un terme à sa carrière de chanteuse en 2012 et a disparu des médias français depuis sa conversion à l’Islam. Pourtant, elle n’oublie pas ses fans et continuent parfois de leur adresser des messages sur son compte public Instagram.

--- Publicité---

« ‘Mélanie Française et Musulmane’ en direct de Mecca. Sincèrement… Je souhaite à tous mes frères et sœurs de pouvoir venir un jour ici. Demandez Lui, Il est Celui qui entend, Celui Qui exauce… » , a écrit Diam’s en légende de sa vidéo Instagram. Sur sa vidéo on peut voir qu’elle se trouve en haut d’un immeuble avec en bas la vue sur les milliers de musulmans qui arrivent à La Mecque dans la Grande Mosquée. Et sa vidéo a reçu de nombreux commentaires positifs. Cela a touché les personnes qui la suivent quotidiennement.

Les internautes, eux, n’ont pas manqué de féliciter la principale intéressée pour son pèlerinage. « Merci de nous partager ce magnifique moment », « C’est le rêve de tout musulman el hamdoulilah apprécie ce moment qui est inestimable », « Quel bonheur, merci de nous en faire profiter », « Ça me donne la chaire de poule et une fierté inimaginable d’être musulmane », peut-on lire ici et là dans les commentaires laissés à droite de la fameuse publication.