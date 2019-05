Davido fait une folie de près d’un million de naïras pour son déjeuner (photo)

La star nigérianne Davido fait l’unanimité dans l’univers du showbiz. Ce dernier avec son talent fulgurant ne cesse de surprendre plus d’un. C’est ainsi lors de son séjour aux États unis le chanteur a fait un folie de ouf en dépendant près d’un million de naïras soit 1 636 203,65 Francs CFA pour son petit déjeuner.

Alors que l’artiste était récemment en déplacement du côté des Etats-Unis, il en a profité pour se rendre à Miami pour profiter de ce moment de détente, et partager ces moments de loisirs avec ses fans sur sa page Instagram. Mais ce qui est particulièrement remarquable, c’est que le chanteur nigérian a fait flamber la note au cours d’un déjeuner dans un célèbre restaurant de Miami. Davido a notamment commandé de la viande dorée qui lui a coûté pas moins de 360 000 nairas. Il a présenté le montant de la facture sur Instagram. En tout, le montant total de ce déjeuner dépassait largement les 900.000 nairas.

--- Publicité---

Il faut dire que Davido est l’une des stars classée parmi les célébrités de l’industrie du showbiz africain. Il a conquis ses fans par des belles mélodies, même les coeurs qui exprimaient un désintérêt pour la musique. Ses titres sont exécutés le long des rues presque partout en Afrique par des millions de fans et mélomanes.

Il n’est donc pas surprenant de voir l’interprète d’Aye figurer en tête du classement des artistes musiciens les plus riches du Nigeria au regard de son succès. Propriétaire d’une maison de production qui est l’une des plus importants du Nigeria, Davido peut se permettre de faire quelques dépenses excessives.

En raison de sa notoriété, son talent, et son impact dans l’industrie du showbiz, Davido jouit d’une importante fortune colossale. Il profite ainsi à fond de sa richesse et aime particulièrement couvrir de cadeaux ses proches.