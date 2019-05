Dj arafat à Elown « Ta femme est mon ex, tu manges mon restant »

Entre Dj Arafat et le groupe Kiff No Beat, c’est la guerre depuis quelques temps. Le faiseur du coupé décalé avait reproché en 2018 aux rappeurs d’avoir participé aux primud, évènement que le Molare organisait, mais que lui Arafat boycottait.

Face aux critiques des fans d’Arafat qui les accusait d’avoir trahi leur idoles, Didi B et ses amis ont réagi en disant qu’ils n’étaient pas les danseurs d’Arafat, donc ils étaient libres de faire ce qu’ils veulent de leur vie.

Depuis cette histoire, les deux camps se regardaient en chien de faïence, se lançant des piques par moment. Et le clash a repris de plus belle récemment. En effet, suite à sa bagarre avec Debordo le dimanche 19 Mai 2019 dans une boite de nuit à Abidjan, certaines personnes ont affirmé que le Daïshi avait été tabassé par le Maitré-Maitré.

Même si Arafat a nié les faits, ses détracteurs se sont moqués de lui quand même. Et ce fut le cas d’Elown du groupe Kiff No Beat. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a fait un freestyle plein d’humour à l’endroit du Yorobo.

Mais Dj Arafat très en colère a répliqué en faisant une révélation sur la femme d’Elown : « Sache petit que ta nouvelle femme est mon ex. Donc m’attaquer pendant que tu manges mon restant, c’est con. Et pour ta gouverne, c’est la porte du bar qui m’a tapé quand Debordo fuyait comme de la merde devant moi », a déclaré le Yorobo à Elown.

Par ailleurs, il faut rappeler que le rappeur ivoirien Elown membre du groupe ivoirien Kiff no beat s’est officiellement marié le samedi 16 mars 2019 à l’hôtel communal de Cocody.

Le jeune rappeur s’est uni avec la nommée Maeva-Samira. Celle là même qui aurait déjà tourné dans des clips de plusieurs artistes de renom.