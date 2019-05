Côte d’Ivoire – Showbiz: Arafat DJ vient de chasser sa femme

Le chanteur ivoirien de coupé-décalé Dj Arafat a répudié sa femme Carmen. L’artiste a annoncé samedi 25 mai matin qu’il n’est plus en couple avec elle ; une information qui a mis en colère plusieurs internautes ; rapporte Afrique sur 7.

Ce n’est pas rare que DJ Arafat fasse parler de lui sur les réseaux sociaux, c’est même très courant. Toutefois, cette fois ci, la nouvelle est à couper le souffle aux nombreux internautes qui suivent l’artiste. En effet, dans une publication faite samedi, le patron de la Yorogang a mis en évidence une photo de « la belle » Carmen, celle avec qui il est actuellement en couple et avec qui il a eu Rafna, sa fille, en l’accompagnant du message : ‘‘Cœur à prendre désormais ». Bien qu’il ne l’ait pas dit de façon plus explicite, il faut dire que ce genre de message indique de façon plus ou moins certaine qu’il s’agit d’une rupture.

--- Publicité---

Raisons probables

Aucune raison de l’artiste n’a accompagné l’annonce de cette rupture mais le média éclaire l’opinion sur un certain nombre d’indices probablement à la base du crash dans le couple Arafat. « En effet, après avoir révélé qu’il a eu des relations avec la femme d’Ariel Sheney, et plus récemment avec la femme d’Elow’n Kiff no beat, Arafat dj a également appris que sa femme était aussi l’ex de Jochard Kiff no beat. De plus, les langues se sont dénouées et d’autres informations sur les ex de sa chère Carmen ont été dévoilées. Le promoteur du Primud, Molare, qu’Arafat a inscrit sur la liste de ses ennemis, serait passé par là. Dj Mix, qui est aussi un ami des Kiff no beat aurait aussi eu des relations intimes avec la chérie du Zeus d’Afrique », rapporte Afrique sur 7.

La colère des internautes

L’annonce de cette rupture par Arafat DJ d’une relation qui aura duré seulement six mois, n’a pas manqué de susciter le courroux des internautes qui n’ont pas mâché leurs mots pour répondre au chanteur. »Toi tu dénigres pour les autres, on dénigre pour toi et tu veux laisser. Donc tu veux marier un nouveau-né », a répondu un internaute quand un autre écrivait: »si tu la laisses, elle va aller se marier. Tu n’as pas remarqué que toutes tes ex se marient. On dirait que tu portes bonheur » ; des commentaires que la même source rapporte.