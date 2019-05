Côte d’ivoire: entre Dj Arafat et Debordo qui a frappé qui? ( Vidéo)

DJ Arafat et son légendaire adversaire du Coupé-Décalé, Debordo Leekunfa, se sont bagarrés au lever du jour le dimanche 19 mai dernier.

Que s’est-il passé le matin du dimanche 19 Mai 2019 à la boite de nuit la Ferrari ? En effet, plusieurs sources rapportent qu’il y a eu une grosse altercation physique entre Dj Arafat et Debordo et que le président de la Chine aurait été corrigé par le Maitré-Maitré. Hier lundi 20 Mai 2019, les deux protagonistes ont donné chacun leur version des faits.

Voici celle de Debordo.

« Le dimanche matin à 6h, j’étais allé me balader un peu, Dans ma ballade je suis arrivé à la Ferrari, les portiers m’ont interpellé pour me dire qu’Arafat était là, je leur ai dit sa présence ne m’effrayait pas. On était assis face à face, et je savais que quelque chose allait se passer, Je voyais Arafat me regarder avec un air méchant. Tout à coup, le voici qui est venu vers moi en pointant une arme sur ma tête, il a fait cela dans le but de me ridiculiser devant les gens, Mais quand j’ai senti l’arme sur ma tête, je lui ai automatiquement donné un coup de poing qui l’a fait tomber par terre. J’ai mis sa bouche à sang. Après on est sorti du bar, il était tout excité, moi je l’attendais pour qu’on se batte mais il n’a rien fait. Il bavarde beaucoup pour faire peur aux gens, mais quand l’heure de la vérité arrive, ou on doit se battre, c’est là que commence sa peur. », a déclaré Debordo dans un direct sur sa page Facebook.

d Debordo leekunfa:"j'ai boté DJ ARAFAT " Publiée par Lol.com sur Lundi 20 mai 2019

Mais Arafat réfute ces propos qu’il qualifie de mensonge.

« Restez là, ils vont vous mentir, ne vous laisser pas distraire par les ennemis, ils veulent faire voyager votre esprit, ils veulent vous embrouiller. Moi je me porte très bien. La personne qui va me frapper n’existe pas », a déclaré le Yorobo.

Alors, selon vous, qui dit vrai ?