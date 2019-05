Côte d’Ivoire: divorce entre Simone et Laurent Gbagbo, le doute complètement dissipé

On ne doutera désormais plus du fait que Simone Gbagbo est et demeure l’épouse de l’ancien président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo et rien n’a changé pour le moment. Cette précision vient mettre fin à la rumeur d’un divorce entre les deux mariés.

Il y a quelques mois, une folle rumeur sur une supposée lettre de demande de divorce aurait été adressée à l’ex première dame de Côte d’Ivoire Simone Gbagbo par son époux Laurent Gbagbo, et a fait le tour du monde. Cette information à due être démentie par l’avocat de Simone qui a indiqué n’avoir jamais eu « connaissance d’une telle information et personne ne peut m’en rapporter la preuve contraire ». La rumeur a fini par s’effriter et plus personne n’en parle même si la question taraudait encore certains esprits.

Cette fois, c’est Laurent Gbagbo lui-même qui apporte la confirmation que Simone reste son épouse. En effet, dans une note rapportée par le média en ligne Afrique sur 7, l’ancien président a ‘mandaté, mardi 28 mai 2019, son épouse Simone auprès de la famille de feu Sery Gnoleba dans la commune de Marcory afin de lui présenter ses condoléances’. Il est écrit dans ladite note que « en ce début de soirée du mardi 28 Mai 2019, Madame Simone Ehivet GBAGBO s’est rendue sur recommandation de son époux, pour la seconde fois, au domicile familial de feu SERY Gnoleba dans la commune de Marcory ».

Le média rapporte aussi que Simone Gbagbo était allée rendre hommage au père spirituel de son homme accompagné de la famille biologique de Laurent Gbagbo (M. DJEDJE Benjamin et Michel GBAGBO, Mme GBAGBO Léa) et de certains cadres du FPI (les Vice-présidents SOKOURI Bohui et DJETOA Nicolas). Cette fois-ci, l’affaire devrait être clos et les doutes dissipés sur les relations prétendues tumultueuses entre le Woody de Mama et sa femme.