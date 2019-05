Corée du Nord – Nucléaire: Donald Trump dit faire encore confiance à Kim Jong Un

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche sur Twitter qu’il faisait encore confiance au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, malgré l’enlisement des négociations sur le nucléaire et les récents essais d’armes menés par Pyongyang.

« La Corée du Nord a lancé quelques petites armes, ce qui a dérangé certains dans mon pays et d’autres, mais pas moi », a tweeté Donald Trump, actuellement en visite officielle au Japon. « Je fais confiance au président Kim pour tenir sa promesse à mon égard », a-t-il ajouté. Le président américain a par ailleurs dit avoir « souri » face aux insultes proférées par l’agence officielle nord-coréenne KCNA contre l’ancien vice-président Joe Biden, qualifié d' »imbécile » et d' »idiot au faible QI » après des critiques contre Kim Jong Un. « Peut-être s’agit-il d’un signal à mon intention? », s’est interrogé Donald Trump, dont Joe Biden, candidat à la primaire démocrate, espère être l’adversaire lors de l’élection présidentielle de 2020 aux Etats-Unis.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019