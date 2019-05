Céline Dion: la diva québécoise offre ses chaussures à des passants (Vidéo)

Céline Dion est la dernière invitée de « Carpool Karaoke ». A bord de la célèbre voiture de James Corden. Avec la complicité de James Corden, Céline Dion a tout donné…même ses chaussures de luxe.

Lundi 20 mai, James Corden recevait dans son fameux Carpool Karaoké, Céline Dion. Une rencontre dont l’animateur britannique se souviendra jusqu’à la fin de sa vie puisqu’il a vécu un moment mémorable. Il a eu droit à du grand Céline !

« J’ai juste un jour de congé par an, et tu m’as appelé ce jour-là », lui a lancé la chanteuse en entrant dans la voiture avant de prouver qu’elle pouvait prendre n’importe quelle chanson en ajoutant sa propre touche.

A bord de la célèbre voiture de James Corden, l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore » chante à s’en casser la voix, en duo avec le présentateur, qu’elle embrasse même pendant qu’elle reprend « It’s all coming back to me ».

Interrogée sur sa garde-robe, Céline Dion confie posséder entre 3000 et 5000 paires de chaussures. James Corden lui confie alors que les assistantes de la chanteuse lui ont confié 25 paires à distribuer aux gens qu’ils croisent. Le cœur serré, elle les donne aux fans médusés et ravis de s’être trouvé au bon endroit au bon moment, dans les rues de Las Vegas. « Rassure-toi, il te restera toujours 9975 paires ! », dit le célèbre chauffeur, avant d’entonner ensemble la bien nommée « I drove all night ».