Céline Dion en larmes au défilé Valentino: la diva québécoise évoque les raisons

Céline Dion a révélé ce qui lui a mis les larmes aux yeux lors du défilé Valentino de la Paris Couture Week en janvier. À un moment du spectacle, elle a été vue essuyant ses larmes alors qu’elle observait les mannequins sur le podium.

À un moment du spectacle, elle a été vue essuyant ses larmes alors qu’elle observait les mannequins sur le podium. Dans une conversation avec le magazine américain Elle, la chanteuse a expliqué que ce ne sont pas seulement les beaux vêtements qui l’avaient émue.

--- Publicité---

« Ce n’était pas des vêtements, c’était magique, un conte de fées. La première chanson, c’était The First Time Ever I Saw Your Face [de Roberta Flack, sortie en 1969], qu’on a joué à mon mariage, a-t-elle expliqué avant de rappeler le souvenir de son défunt mari, René Angelil, décédé à l’âge de 73 ans en 2016. La musique commence et ce rêve commence, une dame, une belle rose. Tout ce qu’on voyait, c’était son visage dans cette incroyable robe rose. C’était tellement émouvant.»

«J’étais sans voix. Je ne voulais pas pleurer. J’avais peur que M. Valentino voie ma réaction. Pour être honnête, j’avais l’impression d’en faire trop, mais j’étais bouleversée», a-t-elle ajouté.

Ces dernières années, Céline Dion s’est affichée dans de nombreuses tenues audacieuses du célèbre styliste Law Roach, qui a également travaillé avec Zendaya et Ariana Grande, et la mère de trois enfants affirme que la mode est une de ses passions.

«J’aime beaucoup la mode, ça ne fait aucun doute. Pour moi, la mode, c’est de l’art. C’est une façon de s’exprimer. Quand je mets quelque chose, je joue. Je ne me prends pas au sérieux. J’emprunte un peu un personnage, a-t-elle indiqué avant d’ajouter qu’elle ne se voyait pas comme une icône de la mode. Je ne sais pas, j’avance juste un jour à la fois, je fais de mon mieux. Je me sens de la façon dont je veux me sentir. C’est ce qui compte.»