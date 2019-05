CAN 2019: Canal+ Bénin accompagne ses abonnés en Egypte

La 32ème édition de la coupe d’Afrique des Nations se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019. Pour l’occasion, Canal+ a décidé d’offrir à ses abonnés comme s’ils étaient en Egypte, la coupe d’Afrique des Nations total Egypte 2019 en exclusivité sur Canal plus Sport 1 et Canal plus sport 2. C’est la substance du message livré ce mercredi 29 mai 2019 lors de l’ouverture officielle d’une nouvelle agence canal+ à Saint Michel, dans la commune de Cotonou.

Au Bénin, à partir du 31 mai 2019, dans deux jours, la chaîne Canal + passera en mode CAN. C’est pourquoi, Canal plus a lancé mercredi 29 mai, une promotion Can 2019 dont l’objectif est de permettre aux abonnés de regarder en direct la totalité des matchs, dans les meilleurs conditions, en haute définition et commentés par les plus grands experts du football. Selon le directeur Général de Canal plus Bénin, Jonathan Lett, le 21 juin sur canal plus sport 1, Canal+ diffusera en exclusivité la cérémonie d’ouverture. Et puis, à partir du 21 juin pendant les phases de groupes, suivra la diffusion des matchs sur Canal+ sport 1 et Canal sport 2. A en croire ses explications, la couverture de ce grand événement continental sera totale et Canal + promet plus de 150 heures de direct en qualité HD.

Après avoir dirigé la visite guidée de la nouvelle agence de Canal plus inaugurée le même jour, Yacine Alao, Directrice des ventes de Canal + Bénin a annoncé que le décodeur HD passe à 5.000f Cfa. Aussi a t-elle expliqué que l’installation du matériel sera assurée par les techniques agrées de Canal + gratuitement à partir de la formule Acces+ et à 3000f pour les formules inférieures avec 6 mois de garantie. « Quoi de mieux! » a t-elle laissé entendre.

Une équipe d’experts

A l’image des grandes compétitions internationales, Canal + promet un traitement éditorial unique porté par l’expertise des consultants et des journalistes , tous spécialistes du football africain. Il s’agira entre autres de Habib Beye, Jean-Alain Bousmsoung, Fousseni Diawara, José Pierre fanfan, Claude Le Roy, Samuel Lobé, Patrick Mboma, dont la mission sera de commenter, décrypter et analyser tous les matchs, les faits marquants, les acteurs clefs et bien sûr partager leur savoir et leur passion pour le football.

Mais en attendant le coup d’envoi de la compétition, Charles Mbuya et Malick Traoré animeront 4 émissions pouvant permettre aux abonnés de tout savoir sur les 24 équipes qualifiées. Depuis le 27 mai 2019 et ce, jusqu’au 17 juin 2019, c’est l’émission « En route pour la Can », du 21 au 19 juin c’est l’émission Jour de Can. Soir de Can est une émission 100% news de la Can total 2019 sur laquelle tous les soirs de compétitions, Vincent Radoreau remet en débat chaque rencontre avec le regard et les analyses avisées des consultants experts également présents sur le plateau et sur le terrain.