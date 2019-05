Ça chauffe au palais! D’intenses compétitions entre Kate Middleton et Meghan Markle

Une compétition serait née au palais royal britannique entre les duchesses Kate Middleton et Meghan Markle .

Après mésententes, les brouilles et les mauvais comportements entre Meghan Markle et Kate Middleton dévoilés par la presse britannique il y a quelques mois, d’autres rumeurs de rivalité entre Kate Middleton et Meghan Markle se font de plus en plus insistantes. Selon le magazine Gala, celle qui récoltera le plus de like sur Instagram, pourra voler la vedette à l’autre.

--- Publicité---

Cette rivalité entre les Sussex et les Cambridge qui se jouerait sur les réseaux sociaux, avec une volonté de chaque couple de voler la vedette à l’autre apparaît alors que Meghan Markle et le prince Harry ont choisi de quitter l’Instagram commun de Kensington Palace pour ouvrir leur propre compte. Selon le Daily Mail, chaque couple publie étrangement depuis les publications souvent au même moment.

La guerre des réseaux sociaux…

Le magazine Gala indique qu’il s’agit d’une bataille perdue d’avance, car, après le lancement de leur compte Sussex Royal, Meghan Markle et Harry ont battu un record en atteignant un million de followers en seulement six heures avec aujourd’hui plus de 8,3 millions d’abonnés quand le compte Kensington Royal est à 8,9 millions. La même source indique que les princes Louis, George et la princesse Charlotte sont les armes secrètes de Kate Middleton et du prince William. Ainsi, pendant que Meghan et Harry célébraient ce week-end, leur premier anniversaire de mariage, « les Cambridge ont partagé d’adorables photos inédites de leurs enfants ». Les images ont volé la vedette à l’émouvante vidéo du royal wedding du duc et de la duchesse de Sussex postée pour leurs noces de coton.

Mais cette avalanche de posts et la cacophonie qui en résulte, et dilue le message royal, irrite le palais, qui exigerait un peu plus de concertations entre les deux maisons. De cette rencontre, sortira certainement l’interdiction de la bataille d’Instagram des Sussex et des Cambridge ?