Botswana: l’interdiction de la chasse aux éléphants levée sur fond de colère

Le Botswana a levé son interdiction de chasser l’éléphant dans un pays comptant le plus grand nombre d’animaux au monde, une décision qui a provoqué la colère de certains groupes de protection de la faune.

Le Botswana abrite environ 130 000 éléphants. La levée de l’interdiction a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle augmentation du braconnage illégal d’éléphants pour leurs défenses afin de fournir le commerce de l’ivoire. « Attendez-vous à l’abattage en masse ensuite », a déclaré Paula Kahumbu, la PDG de WildlifeDirect, une organisation de protection des animaux, dans un article sur Twitter, ajoutant que l’impact de la décision du Botswana se fera sentir à travers l’Afrique. Le Botswana a longtemps été un refuge pour les éléphants sur un continent où des dizaines de milliers d’individus ont été tués au cours des années pour leur ivoire.

La décision de lever l’interdiction de chasser intervient dans un contexte de conflits croissants entre les humains, en particulier les agriculteurs, et les éléphants, a déclaré le gouvernement botswanais dans un communiqué. Il a précisé que la chasse reprendrait «de manière méthodique et éthique» mais ne précisait pas comment elle serait réglementée.

Le pays, avec une population d’un peu plus de 2 millions d’habitants, souffre d’un conflit entre l’homme et la faune, mais dispose de plus d’espace que de nombreux autres pays pour les animaux. L’interdiction de chasser l’éléphant avait été mise en place sous l’ancien président Ian Khama, mais l’actuel président Mokgweeti Masisi a commencé à se pencher sur la question peu de temps après son entrée en fonction l’an dernier.

La décision de lever l’interdiction intervient des mois avant les élections générales d’octobre. «C’est une initiative politique qui ne sert pas les intérêts de la conservation au Botswana», a déclaré jeudi dans un communiqué Jason Bell, vice-président de la conservation au Fonds international pour la protection des animaux.

Le Botswana fait partie de plusieurs pays africains comptant certaines des plus grandes populations d’éléphants du monde qui ont préconisé un contrôle plus souple du commerce licite de l’ivoire. On estime que le Botswana, la Namibie voisine, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud comptent environ 256 000 éléphants, soit plus de la moitié de l’estimation totale pour l’Afrique.