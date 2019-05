«Bête comme ses pieds»: Donald Trump insulte à nouveau son ex-secrétaire d’État Rex Tillerson

Donald Trump a de nouveau accusé jeudi son ancien secrétaire d’Etat Rex Tillerson d’être « bête comme ses pieds », démentant le récit fait par ce dernier d’un président américain moins bien préparé que son homologue Vladimir Poutine pour la première rencontre entre les deux hommes.

« Rex Tillerson, un homme ‘bête comme ses pieds’ et totalement mal préparé et pas assez intelligent pour être secrétaire d’Etat, a inventé une histoire (il a été limogé) comme quoi j’étais moins bien préparé que Vladimir Poutine lors d’une rencontre à Hambourg, en Allemagne », a protesté le président des Etats-Unis sur Twitter.

« Je ne pense pas que Poutine soit d’accord. Regardez comment se portent les Etats-Unis ! », a-t-il ajouté.

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2019