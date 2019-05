B’est of 2018: Sens Bénin lance la marque MonSoja

En marge du programme Bénin Entreprendre Solidarité avec son territoire, B’est of 2018, Sens Bénin a lancé samedi 25 mai 2019 dans la commune de Dassa, la marque MonSoja.

La soirée B’est of est un événement festif qui célèbre les réussites en matière d’entrepreneuriat social et solidaire. L’édition 2019 s’est déroulée dans les collines et a pour objectif de mettre en lumière le dynamisme des entrepreneurs de la commune au cours de l’année 2018. Lors de cette 4ème édition, sept entrepreneurs dont 3 en milieux rural et 4 en milieux urbain ont reçu chacun leur trophées B’est of. Il s’agit du trophée meilleur entrepreneur rural 2ème et 1er, du trophée entrepreneur Urbain 2ème et 1er, du meilleur ambassadeur et du meilleur investisseur. « Notre travail c’est d’accompagner les entrepreneurs sur plusieurs chaînes de valeurs, le soja est une filière parmi tant d’autres » a expliqué Kèmi Fakambi, Directrice Générale SENS Bénin. Pour elle, tout l’enjeu est de permettre à des entrepreneurs d’améliorer leur capacité. « Les entrepreneurs que nous accompagnons sont des entrepreneurs qui sont vraiment engagés dans le développement d’un territoire » a t-elle précisé.

Pierrette Djèmin vend la poudre des feuilles de moringa. Elle a commencé la transformation de feuille de Moringa en 2013 puis a rencontré Sens Bénin en 2014. « Ils m’ont appuyé techniquement et financièrement, ce qui m’a aidé à développer mon réseau » va t-elle reconnaître. Aujourd’hui, Pierrette travaille avec 230 femmes qu’elle emploie de façon permanente avec un chiffre d’affaire de 4 millions de francs CFA. Comme elle, Samuel Agossou, Marcel Houindo Raimi Soumanou et Viviane Ibinon crées du mieux vivre dans leur entourage à travers l’entrepreneuriat.

La marque MonSoja lancée…

La soirée B’est of 2018 a été clôturée par le lancement de la marque MonSoja dont la vision est de réunir les acteurs des chaines de valeurs soja, créer de la valeur nouvelle par l’innovation et la qualité, donner aux produits soja la notoriété qu’ils méritent, créer du mieux vivre au village.