Bénin: Une nouvelle chance pour les aspirants au métier d’enseignant

Le gouvernement du Bénin organise à nouveau une évaluation diagnostique des aspirants au métier d’enseignant. Après la première phase qui a eu lieu le samedi 11 mai dernier, le gouvernement s’est rendu compte qu’il y en a qui n’ont pas pu composer pour diverses raisons. C’est ainsi qu’il a décidé de les repêcher très prochainement.

Constituer une base de données fiables afin de pallier les besoins criards en personnel qualifié dans les écoles maternelle, primaire et secondaire général. C’est l’objectif poursuivi par le gouvernement du Président Patrice Talon. A cet effet, une première évaluation a eu lieu le samedi 11 mai sur toute l’étendue du territoire national à l’intention de ceux qui aspirent devenir enseignant dans l’un des trois sous-secteurs à savoir: maternel, primaire et secondaire. A l’issue de l’évaluation, le gouvernement s’est rendu compte que beaucoup ont loupé l’occasion pour des raisons diverses. Afin de satisfaire ceux-là, le gouvernement envisage l’organisation d’une nouvelle évaluation pour les prendre en compte.

Du 27 mai au 21 juin 2019, ceux qui ont envie d’enseigner mais qui n’ont pas pris part aux évaluations antérieures peuvent aller dans les directions départementales des enseignements maternel, primaire et secondaire de leur choix pour s’inscrire. Il s’agit notamment des détenteur d’un baccalauréat au moins pour les instituteurs et d’une licence dans une matière enseignée au moins pour les professeurs du premier cycle et d’une maîtrise pour ceux du second cycle de l’enseignement général. Les détenteurs des diplômes professionnels sont aussi autorisés à s’inscrire pour prendre part à ce test diagnostic. La particularité est que le communiqué portant la signature du ministre Mahougnon Kakpo indique que les retraités valides physiquement et intellectuellement peuvent aussi prendre part à cette évaluation.