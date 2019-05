Bénin – secteur routier: un comité mis sur les fonts baptismaux pour plus d’efficacité

A la faveur d’une assemblée générale constitutive tenue ce samedi 25 mai 2019 à Cotonou, le comité national béninois de la route a été mis sur les fonts baptismaux.

L’Assemblée générale constitutive du Comité national béninois de la route (Cnbr) s’est tenue ce samedi 25 mai à Cotonou, résultat d’une initiative de l’Association mondiale de la route (Aipcr) et de l’Association des gestionnaires et partenaires africains de la route (Agepar). Ces deux associations ont pour but de mutualiser leurs efforts pour plus d’efficacité et de résultats. Selon le président du comité d’organisation, Sylvain Avotrican, c’est dans le but d’éviter les négociations unilatérales des deux associations existantes et dont les résultats se révèlent souvent infructueux, qu’une telle initiative a été prise.

Pour sa part, le président de l’Association des gestionnaires et partenaires africains de la route (Agepar), Jacques Ayadji, salue cette volonté des acteurs de conjuguer leurs efforts pour améliorer les performances. Selon lui, les objectifs du creuset dont il a la charge confortent à n’en point douter ceux de l’Association mondiale de la route (Aipcr) et les raisons de la fusion. Entre autres objectifs, il est question de développer des échanges fructueux entre différents acteurs et promouvoir l’excellence en Afrique en ce qui concerne le secteur de la route, renforcer les initiatives locales et faire des recommandations aux autorités qui apporteront à leur tour les solutions adéquates pour l’amélioration du secteur routier.

A sa suite , le premier délégué de l’Association mondiale de la route (Aipcr) a fait l’éloge du Comité national béninois de la route (Cnbr). En effet, pour Joseph Ahissou, les avantages de ce creuset neutre sont nombreux et multiformes. C’est un cadre, précise-t-il qui permet d’encourager le développement de prise de positions communes par la communauté routière sur les sujets d’importance nationale. Il vise, poursuit-il, à promouvoir une large base de connaissances qui assurera la continuité des contributions nationales aux travaux de l’association sur plusieurs générations. Pour Monsieur José didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable et ministre des Infrastructures et des Transports par intérim, c’est déjà une satisfaction de compter sur la disponibilité du gouvernement à accompagner le Comité national béninois de la route (Cnbr).