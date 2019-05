Bénin – Procès Troubles des 1er et 2 mai: la Cour se déclare incompétente dans plusieurs cas

Les avocats de la défense dénoncent une « bêtise » et une « mascarade ». Selon eux la procédure en cours ce matin n’est pas en conformité avec le code de procédure. Me Atita précise au juge qu’il y a des stagiaires et des étudiants dans la salle, et qu’il a honte que tout ce scénario se déroule devant eux. Un débat houleux à été suscité par une observation du ministère public qui soulève la « connexité » entre les dossiers.