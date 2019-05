Bénin: pour restaurer la démocratie, il faut délivrer les otages politiques du chef de l’Etat, selon Komi Koutché

Depuis le procès de son extradition dans son pays d’origine, c’est la première fois que l’ancien ministre de l’économie et des finances sous le président Thomas Boni Yayi s’est prononcé sur l’actualité politique de sa terre natale. Dans une interview accordée au magazine panafricain « Jeune Afrique », Komi Koutché expose comment il faut parvenir à restaurer la démocratie.

L’état de droit et la démocratie sont en périls en République du Bénin. Pour leur restauration, il faut des actions fortes mais respectueuses des lois de la république. C’est du moins la position du dernier argentier nationale de l’ancien président Yayi Boni. Pour le ministre Komi Koutché qui s’est confié à « Jeune Afrique » dans une interview sur la situation politique du pays sous l’actuel régime, le Bénin a perdu « l’état de droit et la démocratie ». Pour restaurer cette démocratie, l’ancien ministre de l’économie et des finances en exil a sa petite idée. Pour lui, pour restaurer l’Etat de droit et la démocratie au Bénin qui selon lui est « entré dans un système de parti état« , il est avant tout nécessaire de libérer certaines personnalités.

A en croire ce cadre de Bantè, membre du bureau politique du parti des forces cauris pour le développement du Bénin, la restauration de la démocratie béninoise nécessite la libération de « certaines personnalités de l’emprise du chef de l’Etat« . « Il faut que nous libérions les otages politiques; pas ceux qui sont arrêtés ou poursuivis dans le rang de l’opposition (eux ce sont des prisonniers politiques) je parle des otages politiques, ceux qui sont dans l’entourage du chef de l’Etat et qui sont contraints de faire ce qu’on leur impose« ; indique-t-il. Pour le ministre Komi Koutché, bon nombre des acteurs politiques qui sont autour du président de la république ne sont pas forcément tous d’accord avec le mode de gestion du pays. Mais ils ne peuvent faire autre chose que le soutenir; ces personnalités estiment-il ont besoin d’être délivré et de leur délivrance dépendra la restauration de l’état de droit et la démocratie au Bénin.