Bénin-Michel Dussuyer: « Je vais à la Can avec un projet de jeu pour rivaliser… »

Pour sa quatrième participation à la Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe nationale du Bénin veut écrire une belle page de l’histoire de son football . Une mission pour laquelle, le sélectionneur des Écureuils du Bénin Michel Dussuyer a mis en place une stratégie pour sa concrétisation.

Conscient de la tâche et de l’objectif en vue pour les Écureuils du Bénin à la grande compétition africaine qui aura lieu en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019, le sélectionneur Michel Dussuyer affûte d’ores et déjà ses armes . En conférence de presse ce mercredi 29 mai 2019 pour défendre le choix des 23 joueurs convoqués pour la CAN, il a affirmé avoir mis en place une stratégie pour atteindre son objectif : « Je vais à la Can avec un projet de jeu pour rivaliser avec les autres équipes. Nous avons une base solide », a-t-il confié à la presse béninoise. Dans son équipe « type », montée en priorisant qualité et expérience, il a su instaurer une concurrence organisationnelle au niveau de sa machine offensive : « En attaque, tous les postes sont doublés et la concurrence est là. Personne ne va pour être d’office titulaire », une stratégie pour amener ses attaquants à donner le meilleur d’eux-mêmes. Précisons que le capitaine des Écureuils du Bénin, Stéphane Sessegnon va rallier Cotonou dans la nuit de ce mercredi 29 mai 2019 pour rejoindre ses coéquipiers.