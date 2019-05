Bénin: les préalables des forces de la résistance avant tout dialogue politique

Les forces de résistance était dans l’après midi de ce mardi 21 mai face aux hommes des médias. Il était question pour Eric Houndété et ses pairs de décrypter la sortie médiatique du chef de l’Etat. Ils ne sont pas contre le dialogue que Patrice Talon appelle de tous ses vœux. Mais, disent-ils, il y a des préalables sans lesquels aucun dialogue sincère et franc ne peut avoir lieu.

Plusieurs conditions sont posées par l’opposition béninoise pour que le dialogue que le chef de l’Etat entend convoquer porte des fruits. Les conditions sans lesquelles l’opposition traditionnelle se refuse avant même sa convocation de prêter flanc à ce qu’elle appelle un nouveau marché de dupe. La première condition à remplir, selon les forces de la résistance est « la restitution au peuple béninois de son parlement et la réhabilitation de l’image de sa démocratie ». Eric Houndété et ses camarades de lutte ne veulent pas concéder au peuple ce qu’il a réfuté en s’abstenant d’aller aux urnes le dimanche 28 avril dernier. Les forces de la résistance refuse tout dialogue dans un climat assez tendu.

Par ailleurs, elles martèlent que « il n’y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice ». Le message est suffisamment clair désormais. Pas de dialogue sans la remise en cause du parlement installé le jeudi 16 mai dernier. Les forces de l’opposition disent avoir pris en compte le message du peuple et ne sauraient se laisser aller. Elles rassurent leurs militants de ce que la lutte est irréversible. Pour elles, rien ne peut mettre en péril la démocratie chèrement acquise. Raison pour laquelle, elles « se réservent le droit et l’obligation de réfléchir à une stratégie de lutte conséquente et bien adaptée au mode de violence » du camp d’en face.