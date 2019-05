Bénin: les maires d’Adjohoun et de Dangbo démissionnent des conseils communaux

Les deux maires élus députés dans le département de l’Ouémé ne siégeront plus au sein de leur conseil communal respectif. Ils ont choisi le siège parlementaire à l’issue de plusieurs jours de réflexion. Léon Bokovè et Mathias Kouwanou ont cédé dans la journée de ce mercredi 29 mai leur place à leurs suppléants. Les conseillers se réuniront très prochainement pour élire de nouveaux maires pour les deux communes.

Ils ne participeront plus aux sessions des mairies d’Adjohoun et de Dangbo. Ils, ce sont respectivement Léon Bokovè et Mathias Kouwanou précédemment maires des deux communes pré-citées. Ce mercredi matin, chacun d’eux a déposé sa lettre de démission sur la table du préfet du département de l’Ouémé. Conformément à l’article 254 de la loi 2018-31 du 3 septembre 2018 portant Code électoral en République du Bénin, ils avaient trente jours à partir de leur installation pour choisir entre l’ancien poste et le nouveau. C’est en raison de cette disposition légale qu’ils ont décidé de tourner dos à la mairie pour continuer leur combat politique au sein du parlement sous la huitième législature.

--- Publicité---

Il faut dire que Sèhou Okégbo, suppléant de Léon Bokovè lors des communales de 2015 va siéger désormais au sein du conseil communal de Dangbo. Pareil pour Calixte Houésso en lieu et place de son titulaire Mathias Kouwanou. La loi ne leur permet pas de briguer, de facto le poste de maire. Il va falloir que le préfet, après avoir constaté la démission du maire, convoque le conseil communal à nouveau pour l’élection d’un nouveau maire.